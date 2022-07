Spannender Vortrag in Hilden : Hintergründe zum Foto vom „Napalm-Mädchen“

Hilden Das Foto des „Napalm Mädchens“ ging 1972 um die Welt. Eine Ausstellung im Hildener Fabry-Museum widmet sich diesem Bild. Kurator Michael Ebert gibt in einem Vortrag Einblicke in die Entstehungsgeschichte des Fotos.

1972 geht ein Foto um die Welt, das unser Bild vom Vietnamkrieg veränderte; Das „Napalm-Mädchen“ von Nick Ut. Als „An icon of photography for all time“ wird Horst Faas, damals Fotochef der Presse-Agentur AP in Saigon, Jahre später das Foto bezeichnen. Seither steht dieses Foto stellvertretend für die Gräuel, unter der besonders die Zivilbevölkerung in den modernen asymmetrischen Kriegen leidet.