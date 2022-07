Verkehr in Hilden : Stadt will die Geschwindigkeit in der Schützenstraße messen

Laut CDU wird an der Schützenstraße zu zügig gefahren. Eine Anlage soll den Autofahrern bald zeigen, wie schnell sie sind. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Hilden Auf der Schützenstraße soll zu schnell gefahren werden. Das zumindest vermutet die CDU in einer Anfrage an die Verwaltung. Die Stadt will das jetzt überprüfen und stellt eine Geschwindigkeitsanzeige auf.

Die Stadt will nach den Sommerferien temporär ein Geschwindigkeitsanzeigegerät auf der Schützenstraße aufstellen lassen. Damit reagiert sie auf eine Anfrage der CDU-Fraktion an die Verwaltung und auf ein Schreiben eines Bürgers.

Die CDU fragte damals, ob der Verwaltung bekannt sei, „dass die Schützenstraße vermehrt als Alternativroute zur Richrather Straße genutzt wird, und dass es dort zu erheblichen Geschwindigkeitsüberschreitungen kommt?“ Die Stadt antwortet, dass dazu bisher keine Erkenntnisse vorlägen. Die Mail des Bürgers und die Nachfrage der Fraktion „tragen diese Thematik erstmals an die Verwaltung heran“, heißt es in der Mitteilung der Stadt.

Weder durch eigene Beobachtungen noch durch Benachrichtigungen durch die Kreispolizeibehörde Mettmann oder durch andere Bürgermeldungen habe es bisher derartige Hinweise gegeben. Die CDU fragte weiter, ob die Verwaltung eine Möglichkeit sähe, an der Schützenstraße temporär eine städtische Geschwindigkeitsmesstafel aufzubauen, um zumindest die Aufmerksamkeit der Autofahrer auf die eventuelle Geschwindigkeitsüberschreitung zu richten und einen psychologischen Effekt zu erhalten. Und das wird die Stadtverwaltung jetzt offenbar auch machen.

„Um eine möglichst große Anzahl an Verkehrsteilnehmern zu erreichen, wird die Verwaltung nach den Sommerferien 2022 (Mitte/Ende August) auf der Schützenstraße ein entsprechendes Geschwindigkeitsanzeigegerät temporär aufstellen“, heißt es von der Stadt.

Dabei werde der aus der Bürgerschaft angesprochene Bereich der Schützenstraße (Häuser Nr. 60 bis 70) berücksichtigt, sodass das Gerät die Geschwindigkeiten von Fahrzeugen anzeigt, die in südliche Richtung fahren und die Hausnummern 68/70 passieren. Darüber hinaus sollen in dem Bereich auch die Verkehrsdaten der passierenden Kraftfahrzeuge (Geschwindigkeit, Anzahl) aufgezeichnet werden, sodass diese Daten im Nachgang von der Verwaltung ausgewertet und mögliche Schlussfolgerungen gezogen werden können.

(mabu)