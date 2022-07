Hilden: Bürgeraktion fordert besseres Marketing für die Stadt​

Hilden Die Bürgeraktion fordert, die Zusammenarbeit zwischen Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing zu verbessern. Inhaltliche Überschneidungen habe es schon immer gegeben.

Um die Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing geht es bei einer Initiative, die die Bürgeraktion (BA) im Ausschuss für Wirtschaft- und Wohnungsbauförderung angestoßen hat. Nicht nur, weil im Zuge der Haushaltskonsolidierung der jährliche Etat vom Stadtmarketing um 50.000 Euro gekürzt wurde, gebe es gute Gründe, die Kooperation mit der städtischen Wirtschaftsförderung zu stärken, so die BA.

Inhaltliche Überschneidungen zwischen Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung gebe es in Hilden schon immer. Jedoch habe die Kürzung des Stadtmarketing-Budgets im Haushalt um immerhin ein Fünftel die Wirtschaftsförderung „verstärkt in die Rolle der Mitverantwortung gerückt, eine Komplementär-Funktion im Aufgabenspektrum des Stadtmarketings zu übernehmen“, heißt es in einem Diskussionspapier, das die BA-Fraktion im Wirtschaftsförderungsausschuss vorgelegt hat.