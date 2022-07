Kreis Mettmann : Der Kreis Mettmann ist bei Unternehmen hoch im Kurs

Kreis Mettmann Gerade ist ein neues Standortranking veröffentlicht worden. Bundesweit liegt der Kreis Mettmann bei der Betrachtung aus der Sicht des Mittelstandes auf Platz 11.

„German Mittelstand“ – weltweit steht die einzigartige Struktur starker Mittelstandsunternehmen in Deutschland als Synonym für technologische Stärke, Innovation und Unternehmergeist. In der Tat steht der Mittelstand nicht nur für die überwiegende Mehrzahl aller Unternehmen in Deutschland (über drei Millionen), sondern auch für rund 60 Prozent aller Arbeitsplätze und über 80 Prozent aller Ausbildungsplätze. Seine Vertreter reichen – je nach zugrundeliegender Definition – vom kleinen Handwerksbetrieb bis zum milliardenschweren Hidden Champion.