Pandemie im Kreis Mettmann : Sind Impfzentren auf den Herbst vorbereitet?

Kreis Mettmann Auf der einen Seite ignorieren viele Menschen zurzeit das Corona-Virus samt seinen Varianten. Der Kreis Mettmann beobachtet die Entwicklung dennoch sehr genau. Impfzentren bleiben offen.

„Zudem halten wir auch über die Sommerferien hinweg an den vier permanenten Impfstellen im Kreis fest, obwohl die Impfbereitschaft zurzeit sehr gering ist“, sagte Kreissprecherin Daniela Hitzemann. So sei gewährleistet, dass man die notwendige Infrastruktur in Funktion habe, falls im Herbst neue Impfstoffe auf den Markt kommen, die auf die Virusvariante BA5 angepasst seien.