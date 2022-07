Katholisches Bildungsforum : Neues Semester-Programm des Bildungsforums gibt’s nur digital

Im vergangenen Jahr präsentierten Sabrina Rommerskirchen, Hedwig Bussmann (katholisches Bildungsforum) und Dr. Stefan Kniesburges (Marienkrankenhaus) das Programm noch als Heft. Diesmal erscheint es digital. Foto: Achim Blazy (abz)

Ratingen Während das Programm bisher stets als gedruckte Version vorgelegt wurde, erscheint es in diesem Semester als Beitrag zum Klimaschutz ausschließlich digital. Trotzdem ist es reich bestückt an Kursen rund um Familie, Erziehung und Gesellschaft.

Von Andrea Bindmann

() Das katholische Bildungsforum Kreis Mettmann ist der Zusammenschluss des katholischen Bildungswerks Kreis Mettmann und der katholischen Familienbildungsstätte Ratingen. Zweimal im Jahr präsentiert das Bildungsforum eine Reihe von Kursen, Workshops und Veranstaltungen mit christlichem Profil. Während das Programm bisher stets als gedruckte Version vorgelegt wurde, erscheint es in diesem Semester als Beitrag zum Klimaschutz ausschließlich digital. „Die Pandemie hat uns diverse digitale Wege beschreiten lassen und damit vertraut gemacht“, so Sabrina Rommerskirchen, Leiterin des katholischen Bildungsforums. Sie hofft, dass Interessierte auch auf diesem Weg zur Einrichtung finden. „Dies ist natürlich nur ein kleiner Schritt, aber wenn weitere folgen, können wir bestimmt gemeinsam dafür sorgen, dass das Grüne in unser aller Welt bleibt und wächst“, so Rommerskirchen.

Das Heft bilde den Planungsstand zum Zeitpunkt des Erstellens ab, so das Bildungsforum. Aktuelle Hinweise werden auf der Internetseite, in den Schaukästen (Kirchgasse 1) und in den Sozialen Medien veröffentlicht. „Sollte es erneut ratsam werden, Veranstaltungen vermehrt digital durchzuführen, so sind wir gut ausgestattet, mittlerweile sehr erfahren und gut aufgestellt, um auch kurzfristig von Präsenz auf digital umzustellen“, so das Team.

Das Angebot ist in zwölf Bereiche gegliedert und umfasst Veranstaltungen zu den Themen Glaube, Sinn und Werte, Ehe- und Partnerschaft, Leben mit Kindern, Gesellschaft, freiwilliges Engagement, Qualifizierung, Integration, persönliche Entwicklung, Kultur, Medien, Gesundheit und Haushalt. Der Schwerpunkt Familie berücksichtigt dabei die veränderten Lebensphasen und biografischen Übergänge in Familien. „Unsere Bildungsangebote reagieren auf veränderte Lebenszusammenhänge und stellen sich den aktuellen Problemen der Gesellschaft. In diesem Rahmen bietet die Familienbildung durch qualifizierte und engagierte Kursleitungen ein vielfältiges, wohnortnahes und kostengünstiges Angebot“, so das Bildungsforum.