Wandern mit der VHS : Volkshochschule startet Reihe mit Wanderungen

Ratingen Ratinger können ab August ihre Heimatstadt und die nähere Umgebung mit der Volkshochschule ganz neu entdecken. Sieben Wanderungen führen zu historischen und kulturellen Sehenswürdigkeiten und rücken Flora und Fauna in den Fokus.

() Der erste Ausflug führt am 20. August ins Stinderbachtal. Am 3. September geht es von Hoferhäuschen nach Homberg. Am 17. September erwandern die Teilnehmer Teile des Ruhrhöhenweges. Durchs Düsseltal führt der Weg am 8. Oktober. Der Landsberger Wald steht am 5. November auf dem Wanderprogramm. Durch den Hinkesforst nach Tiefenbroich geht die Entdeckungsreise am 19. November. Zum Abschluss entdecken die Teilnehmer am 10. Dezember den Butterbusch und die Ratinger Höhen.