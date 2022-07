Katholisches Bildungsforum Leverkusen : Väter in neuer Rolle und Lokal-Politiker im Check

Väter in neuer Rolle und Lokal-Politiker im Check

Leverkusen Nachhaltigkeit, fairer Handel, Vielfalt – das Katholische Bildungsforum Leverkusen bewegt sich mit seinem Halbjahresprogramm nah am Zeitgeist.

Das zweite Halbjahr 2022 steht ganz im Zeichen der Nachhaltigkeit und der Vielfalt beim Katholischen Bildungsforum, das seit einiger Zeit auf dem Weg ist, die Bildungsveranstaltungen klimafreundlicher zu gestalten. Im Haus an der Manforter Straße 186 wird darauf geachtet, sparsam mit Ressourcen wie Licht und Heizung umzugehen. Es werden Fair-Trade-Produkte verwendet. Neben den Kopien wird auch der Programmheft-Druck eingeschränkt. So soll das Programm nicht mehr überall ausliegen, sondern Plakate mit QR-Code auf die Online-Ausgabe verweisen, informiert die Bildungseinrichtung.

Und so wird das Thema Nachhaltigkeit auch in divesen Veranstaltungen aufgegriffen, etwa im Workshop zum Thema „Elemente naturnaher Gärten“. Der zweite Schwerpunkt im Programm – nicht zuletzt wegen des aktuellen Themas Flucht aus der Ukraine – ist Diversität. „Das Programm bietet Veranstaltungen und Kurse für die neuen Nachbarn wie Sprach-Café oder Sprachkurse, Kurse, die Entspannungstechniken vermitteln, und Meditatives Malen für Geflüchtete“, berichtet Leiterin Sabine Höring. Für die Kinderbetreuung im Haus seien interkulturellen Puppen, Malvorlagen und Bilderbücher angeschafft worden. „Gleichzeitig werden die Ortsansässigen eingeladen, sich der kulturellen Vielfalt zu öffnen, sich gegenseitig kennen zu lernen und aufeinander zuzugehen. Das Seminar ,Bilder im Kopf – Wie Kultur unsere Wahrnehmung beeinflusst“‘ nimmt genau dies in den Fokus“, wirbt Höring.