Heiligenhauser Tipps : Zwischen Dudelsack und Reggae – umsonst und draußen

Irene Dopp ud Ingo Roza bringen den Dudelsack mit zum Wendehammerkonzert. Foto: RP/Kulturbüro Heiligenhaus

Heiligenhaus Nach einem Drittel Sommerferien blickt Kulturbüro-Chefin Kathrin Neuhaus zurück, zieht eine kleine Biulanz und stellt das Siommerangebot vor.

(köh) „Kunst und Kultur sind Teil unserer Identität und der Kitt unserer Gesellschaft. Ihre Aufgabe ist es uns zum Nachdenken zu bewegen, uns zu unterhalten, in andere Welten eintauchen zu lassen.“ Coronabedingt wurde es 2020 still. Und nicht nur die Musikbranche leidet weiterhin unter den Corona-Maßnahmen. „Es sind aber auch schöne Dinge in der Corona-Krise entstanden. So wurde in 2020 die Konzertreihe ‚Der kleine Kultursommer / Die Wendehammerkonzerte‘ in Heiligenhaus ins Leben gerufen und erfreut sich seitdem immer größerer Beliebtheit“, sagt Neuhaus. Mit diesen Konzerten bringt die Stadt die Musik direkt vor die Haustür, in die Wendehammer und an verschiedene Plätze. Im Rahmen des Stadtjubiläums konnte diese kleine aber feine Veranstaltungsreihe noch weiter ausgebaut werden.

Termine im Juli: Am Samstag, 16. Juli, ab 18 Uhr, steht das „TukTuk Soundmobil“ auf der Wiese an der Hülsbecker Straße zwischen der Karl-Heinz-Klein-Halle und der Gesamtschule. Das Blockbuster Soundsystem aus Dortmund sorgt für Klänge zwischen Reggae und Dancehall.

Eine Woche später, am Samstag, 23. Juli, ist ein Wendehammerkonzert mit „TraX2RelaX“ angesagt. Um 18 Uhr an der Rheinlandstraße 24 und eine Stunde später am Ehemannshof. Das Musiker-Duo Klaus Rowecki (Vocals, Guitar, Percussion) und Uli Sander (Piano) bringt alle Arten von Evergreens in eigenen Versionen. So gibt es ein Wiederhören mit Songs von Genesis, Robbie Williams oder Frank Sinatra und Bill Withers, aber auch Bon Jovi, Sunrise Avenue, BAP oder Fury in the Slaughterhouse.