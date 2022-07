Ratingen : Nachdenken über Impulse für Tourismus-Neustart

Ratingen Nach zwei Jahren Pandemie-Pause braucht die Branche neue Impulse, so die IHK. Gedacht ist an enge Verknüpfung von Düsseldorf und Kreis Mettmann.

(RP) Neustart nach Corona: Die auch für Ratingen und Heiligenhaus zuständige IHK Düsseldorf stellt Impulse für die Zukunft der Tourismusbranche in der Landeshauptstadt und im Kreis Mettmann vor. Denn die Branche war in den vorangegangenen beiden Pandemie-Jahren wirtschaftlich stark belastet.

„Ein langfristig erfolgreicher Neustart nach der Pandemie kann nur gelingen, wenn sich die Branche so agil wie möglich auf die geänderten Rahmenbedingungen einstellt und widerstandsfähiger wird“, sagt Gregor Berghausen, Hauptgeschäftsführer der IHK Düsseldorf. Die IHK hat ihre strategischen Ideen für einen Neustart nach der Pandemie im Düsseldorfer Medienhafen vorgestellt. Sie wurden gemeinsam mit Experten aus dem Ausschuss für Tourismus, Kongress- und Ausstellungswesen erarbeitet. Kernforderungen: über Business-Touristen hinaus auf Freizeit-Tourismus setzen, Stärkung des Stellenwerts der Messe Düsseldorf und Weiterentwicklung des Kongressstandortes, Aufwertung des Berufsbilds im Gastgewerbe, Regionalität, Nachhaltigkeit und Klimaschutz in den Fokus rücken, Tourismus-TÜV etablieren und Gründung einer Tourismusallianz Düsseldorf und Kreis Mettmann. „Wichtig ist aus unserer Sicht, die Landeshauptstadt Düsseldorf gezielt als eine weltoffene Metropole mit einer hohen Willkommenskultur zu positionieren. Unsere Anziehungspunkte mit überregionaler Strahlkraft wie die Kö, das Japan-Viertel, der Medienhafen und die Kulturlandschaft machen die Vielfallt des touristischen Angebots für in- und ausländische Gäste deutlich und sollten sinnvoll miteinander on- und offline verbunden werden“, sagt Christina Begale, Vizepräsidentin der IHK Düsseldorf und Ausschussmitglied.