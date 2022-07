192 Teilnehmer waren am Start : Hückelhovener Schüler für Stadtradel-Erfolg geehrt

Bürgermeister Bernd Jansen ehrte die Sieger in der Grundschule im Weidengrund. Foto: Stadt Hückelhoven

Hückelhoven Die Stadt Hückelhoven zeichnete die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Stadtradelns aus. Innerhalb von drei Wochen waren sie auf rund 30.000 Kilometern unterwegs.

Im vergangenen Jahr feierte die Kommune Hückelhoven die Premiere beim Stadtradeln, erstmals nahm die ehemalige Zechenstadt an der deutschlandweiten Kampagne teil. Das Ziel: 21 Tage lang möglichst viele Alltagswege klimafreundlich mit dem Fahrrad zurückzulegen. Dabei ist es egal, ob die Teilnehmer bereits jeden Tag mit dem Rad unterwegs sind oder der Drahtesel zumeist im Keller steht. Jeder Kilometer zählt. So soll das Bewusstsein für umweltfreundlichere Mobilität in der Bevölkerung gestärkt werden. Im vergangenen Jahr fanden die drei Wochen im September statt.

In diesem Jahr folgte dann die zweite Teilnahme der Stadt an der Rur – dieses Mal wurden die 21 Tage im Mai geradelt. In Hückelhoven nahmen 192 aktive Radler teil. Familien, Schulen, Unternehmen und Parteien haben Teams gegründet und sind zusammen mit dem Drahtesel gefahren. Und das Ergebnis kann sich durchaus sehen lassen. Die Hückelhovener Radler schafften insgesamt etwa 30.000 Kilometer, dies sind im Vergleich zum Jahr zuvor eine Steigerung von rund 5000 Kilometer. Laut Klima-Bündnis wurden beim Stadtradeln etwa 4,5 Tonnen CO 2 vermieden.

Die Sieger in der Einzelwertung beim Stadtradeln 2022 in Hückelhoven sind Anke Fleury, Heide Ruloff und Andreas Markmann. Als bestes Schulteam und auch als bestes Team insgesamt in Hückelhoven konnte Bürgermeister Bernd Jansen (CDU) die Gemeinschaftsgrundschule Im Weidengrund auszeichnen. Das Team, bestehend aus Schülern und Lehrern, konnte insgesamt rund 6000 Kilometer für sich verbuchen. Insgesamt wurden Preise im Wert von 1000 Euro vergeben.

Vom 6. bis zum 26. Mai fand das Stadtradeln in diesem Jahr im Kreis Heinsberg statt. In diesem Zeitraum haben alle Kommunen im Kreis an dem Wettbewerb teilgenommen. Die Stadt Hückelhoven konnte wie schon im vergangenen Jahr die zweitmeisten Kilometer sammeln und so den 2. Platz im kreisweiten Vergleich verteidigen. Der Abstand zum Spitzenreiter Erkelenz ist allerdings beträchtlich. Denn die Erka-Stadt hat knapp die Hälfte der im gesamten Kreis Heinsberg erradelten Kilometer für sich vereinen können, knapp 160.000 Kilometer haben die Erkelenzer in dem besagten Zeitraum gesammelt. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass sich in Erkelenz, wo das Stadtradeln schon viele Jahre zum festen Programm gehört, deutlich mehr Hobbyradler angemeldet haben. 806 Menschen haben in Erkelenz an der Aktion teilgenommen, das sind mehr als vier Mal so viel wie in Hückelhoven.

Die Stadt hofft darauf, dass durch die Kampagne Stadtradeln weiter zur Sensibilisierung für das Fahrradfahren beigetragen werden kann. Daher hat die Verwaltung angekündigt, dass Hückelhoven auch im kommenden Jahr wieder mit von der Partie sein wird. Es gilt, den zweiten Platz zu verteidigen.

(mwi)