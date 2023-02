Warnstreik in Hilden Hildorado bleibt für Badegäste geschlossen

Die Busse der Linien 782 und 785 treffen sich an der Gabelung. Die 782 fährt nach Solingen, der 785er nach Düsseldorf. Sie sind rappelvoll, viele Fahrgäste müssen stehen. Die beiden Linien werden trotz des Streiks weiter bedient. Nach Düsseldorf kommen die Menschen also, nicht jedoch nach Erkrath. Aber genau dorthin müssen Tanja Mainka und Christian Stallmann. Sie sind stocksauer, wie sie sagen. „Jetzt leiden die Menschen unter dem Streik, die auch nicht so viel verdienen und auf den Bus angewiesen sind“, sagen sie. Täglich nutzen sie ihn, um zur Arbeit zu kommen. Doch heute fährt kein Bus nach Erkrath. „Unser Arbeitgeber hat eine Fahrgemeinschaft organisiert“, erklärt Christian Stallmann. Mit einem Elektro-Auto sollen sie gleich abgeholt werden. Jetzt stehen sie erst einmal an der Gabelung in der Kälte und warten.