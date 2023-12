Tarifverhandlungen in Haan 100 Tage Streik am Handelshof

Die Kollegen, die weiterarbeiten, während ihre im Betriebsrat und bei der Verdi organisierten Kollegen draußen streiken, hätten die Streikenden immer im Blick, sagt Brück. „Natürlich ist es schade, dass sie Mehrarbeit haben, weil andere fehlen.“ Unfair fände er, wenn jemand versucht, die Streikenden gegen die Nicht-Streikenden auszuspielen und umgekehrt. „Jeder kann jederzeit auch nach draußen kommen“, erklärt er. Und von den Ergebnissen, so sie denn bald zustande kämen, profitierten alle Kollegen. „Man muss das einfach mal weiterdenken. Der Groß- und Einzelhandel ist leider keine Branche, in der man gut verdient. Die meisten Verkäuferinnen sind noch dazu in Teilzeit tätig. Wie wenig sie an Rente bekommen, darüber darf man gar nicht nachdenken.“