Inner Wheel Club Hilden-Haan-Neandertal Finanzspritzen für 13 gute Zwecke

„Eine stolze Summe im fünfstelligen Bereich“ sei in diesem Jahr zusammengekommen, berichtete Präsidentin Ursula Fuhrmann gleich zu Beginn der Veranstaltung, ohne allerdings eine genaue Zahl nennen zu wollen. Über Geld spricht man beim Inner Wheel Club halt nicht so gerne – ist dafür aber umso kreativer, wenn es darum geht, es für wohltätige Zwecke aufzutreiben. Viele Jahre lang sei das durch den traditionellen Weihnachtsbasar im Hildener Bürgerhaus geschehen, berichtete die Präsidentin: „Doch dann kam Corona und mit einem Schlag war uns diese Möglichkeit erst einmal genommen.“ Die Suche nach brauchbaren Alternativen mündete schließlich in eine tolle Idee: einen Weinverkauf für den guten Zweck auf dem ehemaligen Werksgelände der Firmen Schwarz & Sohn in Haan. Der war dermaßen erfolgreich, dass er nun auch zum festen Repertoire der Spendensammel-Aktionen zählt.