Warnstreik am Dienstag Kitas, OGS und Rheinbahn sollen bestreikt werden

Hilden/Haan · In Haan steht schon fest, welche Kitas bestreikt werden, in Hilden zeige sich das erst am Dienstagmorgen, erklärt der Beigeordnete. Was auf die Hildener und Haaner am 28. Februar zukommt.

27.02.2023, 14:39 Uhr

Für diesen Dienstag hat Verdi zum Warnstreik aufgerufen. Foto: dpa/Bodo Marks

Auf Einschränkungen bei der Kinderbetreuung und städtischen Service-Leistungen sowie auf ausbleibende Busse müssen sich die Hildener und Haaner an diesem Dienstag einstellen. Die Gewerkschaft Verdi hat erneut zu Warnstreiks aufgerufen.