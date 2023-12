Weihnachten in Hilden und Haan Kindsein, Frieden und Jesu Geburt: Die Predigten zu Weihnachten

Breit ist das Themenspektrum, dem sich die Seelsorger in Hilden und Haan an diesem Weihnachtsfest in ihren Predigten widmen werden. Der Gruitener Pfarrer Hanno Nell beispielweise wird an Heiligabend in seinem Gottesdienst in der evangelisch-reformierten Kirche im Dorf auf eine Karikatur eingehen: Sie zeigt im Vordergrund einen Geistlichen, der verblüfft dreinblickt, während eine Gruppe Kinder das Jesuskind in der Krippe umlagert und fröhlich den Rolf-Zuckowski-Geburtstagshit „Wie schön, dass du geboren bist“ schmettert. Diese Karikatur bringe sehr schön zum Ausdruck, dass Gott die Kinder auch in ihrem modernen Lebensumfeld annehme, bei ihnen sei und ihre Probleme verstehe. „Naja – das Problem eines nicht geladenen Handy-Akkus vielleicht eher weniger“, schränkt Nell schmunzelnd ein, der seine Predigt übrigens noch nicht ganz fertig hat: „Ich lasse mir immer bis zum Schluss Zeit, um eventuell noch eine aktuelle Meldung einfügen zu können“, sagt er.