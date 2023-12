Kriminalität in Hilden und Haan Einbrüche in eine Firma und zwei Wohnungen

Weitere Einbrüche werden aus Haan gemeldet. Ein Tatort ist eine Wohnung in der ersten Etage über einem Restaurant an der Bahnhofstraße. Der Einbruch muss sich zwischen dem 5. und 18. Dezember ereignet haben. Außerdem wurde die Wohnung eines Mehrfamilienhauses am Karl-Niepenberg-Weg in Gruiten heimgesucht und zwar am Montag, 18. Dezember, zwischen 14.40 und 19.50 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei Haan unter der Telefonnummer 02129 9328-6480 entgegen.