Ärger um Verkehrschaos in Hilden Endspurt bei Gehölzarbeiten auf Ostring

Der Landesbetrieb Straßen.NRW hat in den vergangenen Wochen Bäume und Sträucher am Ostring und an der A3 zurückgeschnitten. Dafür richteten die Mitarbeiter eine Ampelregelung ein, bei der immer nur eine Fahrtrichtung an den Gehölzarbeiten vorbeifahren konnte. Die Autos stauten sich in beiden Richtungen zeitweise viele Hundert Meter vor der Ampel.