Bildung in Hilden und Haan Volkshochschule veröffentlicht neues Programm

Der Fachbereich 1 (Weltansichten) widmet sich einem Thema, das seit ungefähr einem Jahr die Schlagzeilen beherrscht: Künstliche Intelligenz (KI). In der Reihe „Hilden spricht“ werden am 8. März und 26. April Potenziale und Risiken behandelt. Praktisch wird es hingegen in Webinaren. So lernen die Teilnehmer zum Beispiel am 23. April, wie sie KI-Systeme für ihren Alltag nutzen können. Selbstverständlich streift der Fachbereich 1 in den kommenden Monaten aber auch ganz andere gesellschaftliche und politische Themen. Gesprochen wird unter anderem am 13. März über das relativ junge Bündnis der BRICS-Staaten.