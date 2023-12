Kirchliches in Hilden und Haan Ein Zeichen für den Frieden

Das Motto der diesjährigen Aktion unter dem Titel „Auf der Suche nach Frieden“ wurde bereits lange vor der der Entzündung in Betlehem festgelegt. Welche Aktualität es gerade in diesem Jahr haben würde, das konnte damals niemand ahnen. Mehr denn je sind Menschen angesichts der Kriege in der Welt auf der Suche nach Frieden und angewiesen auf Hoffnungszeichen, wie eben das Friedenslicht. Und ausgerechnet in der Region, in der es entzündet wurde, steht die Welt nun wieder in Flammen. Die Organisatoren scheiben auf der Homepage zur Aktion (friedenslicht.de): „Angesichts der beispiellosen Gewalt und der hohen Verluste in Israel, Gaza und der Westbank sind wir zutiefst erschüttert. Unsere Gedanken sind besonders bei den vielen Kindern, jungen Menschen und Familien, die unermessliches Leid erfahren.“