Einsätze in Hilden und Haan Sturmtief „Zoltan“ hält Feuerwehren in Atem

Sturmtief „Zoltan“ hat die Feuerwehrleute in Hilden und Haan am Donnerstag bis in den späten Abend hinein in Atem gehalten. Hauptsächlich habe es sich um entwurzelte Bäume und herabstürzende Äste gehandelt, die von der Straße und den Bürgersteigen hätten geräumt werden müssen, hieß es dazu in einer Zusammenfassung der Hildener Feuerwehr. Auch ein großer Weihnachtsbaum, der „Schlagseite“ bekommen hatte, wurde stabilisiert. Die Hauptamtliche Wachabteilung und die Freiwillige Feuerwehr Hilden seien mit 29 Einsatzkräften im Dauereinsatz gewesen.