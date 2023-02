Hildenerin hilft in türkischer Erdbeben-Region „Viele wollten einfach nur in den Arm genommen werden“

Zunächst ging es der freiwilligen Gruppe aus Deutschland, der sich Sroka angeschlossen hatte, darum die Spenden, die sie aus Deutschland mitgebracht hatten, zu sortieren und aufzuteilen. „Auf der Straße lag ein riesiger Berg von Kleidung von Baby- bis Erwachsenenkleidung, der war sicherlich 15 Meter lang. Den haben wir bis zum letzten Teil geordnet“, erinnert sich die Hildenerin. Auch Essenspakete wurden gepackt und an die Bedürftigen verteilt. „Es war traurig zu sehen, dass zwar durch andere Organisationen in der Türkei und in Deutschland bereits viele Spenden und Geld gesammelt wurden, doch noch nichts davon bei den Menschen vor Ort angekommen war. Die Leute haben sich wegen eines Pakets Reis geprügelt“, erzählt Sroka. Die Türkei kannte sie bislang nur von einer anderen Seite. Jedes Jahr machte sie dort Urlaub, unter anderem in Antalya, Side und Alanya. Ein paar Brocken Türkisch, die sie in ihren Urlauben gelernt hat, kommen ihr so bei ihrer Hilfsarbeit zugute. Ansonsten hilft die Übersetzung übers Handy.