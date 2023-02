Unfall in Hilden Kollision fordert zwei Leichtverletzte

Bei einem Unfall auf der Baustraße sind am Samstagabend zwei Personen leicht verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, befuhr eine 82-jährige Hildenerin gegen 21.40 Uhr mit ihrem Ford Fiesta die Baustraße in Richtung Breddert. Aufgrund einer Reihe am Fahrbahnrand parkender Fahrzeuge befuhr die Hildenerin die Fahrbahn der Baustraße mittig. In Höhe der Hausnummer 96 kollidierte sie mit einem ihr entgegenkommenden Audi A5 eines 21-jährigen Kölners. Durch die Wucht des Aufpralls wurden sowohl die 82-jährige Unfallverursacherin als auch ihr 84-jähriger Beifahrer verletzt. Alarmierte Rettungskräfte brachten sie zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. An den nicht mehr fahrbereiten Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, den die Polizei auf mindestens 12.000 Euro schätzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Baustraße vollständig gesperrt werden