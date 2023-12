Lions-Adventskalender 2023 Das sind die Lions-Gewinnzahlen

In Hilden warten 427 Geld- und Sachpreise in einem Gesamtwert von mehr als 21.000 Euro hinter den Türchen. Rund 4000 Kalender gingen für je 7 Euro in den Verkauf. Ein großer Teil des Erlöses ist für ein neues Projekt des Kinderschutzbundes gedacht, das „Mein Kind und ich – Handyfrei – ich bin dabei“ heißt. Ein weiterer Teil geht an das Friedensdorf in Oberhausen.