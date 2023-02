Verdi kündigt weitere Arbeitsniederlegung in Hilden an Kitas und Verwaltung streiken auch am Donnerstag

Die Arbeitsniederlegung am Donnerstag ist der dritte Streiktag in Hilden. Am 14. Februar und am 28. Februar legten einige Beschäftigte in Kitas, am Bauhof und in weiteren Bereichen der Verwaltung ihre Arbeit nieder. Bereits am 9. Februar wurde die Rheinbahn bestreikt. Die Gewerkschaft fordert 10,5 Prozent mehr Lohn.