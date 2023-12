Feiertage in Hilden Stadt schränkt Öffnungszeiten ein

Die Müllabfuhr kommt, wie im Abfallkalender angegeben. Zu beachten ist die Verschiebung aufgrund der Feiertage um einen Tag: Die blauen Tonnen für Altpapier (Bezirk 6 bis 10) werden vorgezogen und bereits am Freitag vor Weihnachten abgeholt, die Biotonnen nach Weihnachten verschieben sich um einen Tag nach hinten. Der Wertstoffhof des Bauhofes öffnet am 23. Dezember von 8 bis 13.30 Uhr, ebenso das Schadstoffmobil. Zwischen Weihnachten und Neujahr (27. bis 30. Dezember) öffnet der Wertstoffhof so: Mittwoch von 8 bis 12 Uhr, Donnerstag von 8 bis 12 und von 14 bis 18 Uhr, Freitag von 8 bis 12 Uhr und Samstag von 8 bis 13.30 Uhr. Die Bauhofverwaltung öffnet vom 27. bis 29. Dezember zu den gewohnten Zeiten. Der Bauhof bleibt an Heiligabend, ersten und zweiten Weihnachtstag sowie an Silvester und Neujahr geschlossen.