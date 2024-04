Wer fährt wo her? Landesbetrieb lässt den Verkehr zählen

Auf den Landesstraßen in der Region werden in diesem Jahr zunächst 29 Videokameras im Zuständigkeitsbereich der Straßenmeisterei Burscheid aufgestellt. Das betrifft einen Großteil des Rheinisch-Bergischen-Kreises zwischen Wermelskirchen im Norden sowie Niederkassel im Süden. „Die Zählungen in den übrigen Meistereibezirken der Regionalniederlassung Rhein-Berg sind für 2025 geplant“, so der Sprecher.