Hilfe für Erdbebenopfer Marie-Colinet-Schule sammelt für Erbeben-Opfer

Knapp drei Wochen ist das verheerende Erdbeben in der Türkei und Syrien jetzt her. Vergangene Woche hat die Erde in der ohnehin schon schwer getroffenen Provinz Hatay und in Teilen Syriens erneut gebebt. Auch in anderen Gegenden sei das Beben zu spüren gewesen, wie im Norden Syriens, in Israel, im Irak und im Libanon.