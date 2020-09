Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : Acht Infizierte mehr als am Sonntag

Kreis Mettmann Die Zahl der an CoVid19 Erkrankten ist angestiegen. Für Montag meldet das Kreisgesundheitsamt acht zusätzliche Fälle. 1798 Personen gelten inzwischen als genesen.

Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen verzeichnet der Kreis Mettmann am Montag kreisweit 103 (+8) Infizierte. Davon leben in Erkrath 6 (+1), in Haan 0, in Heiligenhaus 2, in Hilden 16, in Langenfeld 20 (+1), in Mettmann 8 (+2), in Monheim 14 (+1), in Ratingen 17 (+1), in Velbert 19 (+2)und in Wülfrath 1.