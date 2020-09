Aus dem Feuerwehrbericht : Sicherungskasten im Hotel löst Feuer aus

Hilden Die Gäste eines Hildener Hotels mit angrenzendem Restaurant sind in der Nacht zu Samstag mit dem Schrecken davongekommen. Ein Sicherungskasten brannte und löste einen Feuerwehreinsatz aus. Verletzt wurde niemand.

Die Feuerwehr Hilden ist in der Nacht zu Samstag mit einer Feuermeldung von der Hülsenstraße aus alarmiert worden. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stellte sich heraus, dass es in einem Hotel, mit angrenzendem Restaurant, zu einem Brand in einem Sicherungskasten gekommen war. Das Gebäude wurde vollständig geräumt, glücklicherweise blieben alle Hotelgäste unverletzt. Nach dem Abschluss der Einsatzmaßnahmen konnten die Gäste wieder zurück in das Gebäude. Während dieser Zeit war die Hülsenstraße voll gesperrt.