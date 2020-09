Handwerk in Hilden : Haarkunst mit viel Leidenschaft

Der italienische Friseumeister Nino Coroneo sorgt seit 1985 für modern gestylte Hildener. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Hilden Vor 35 Jahren zog es den italienischen Firseurmeiser Nino Coroneo nach Hilden. Seinen Beruf, den er einer langen Familientradition zu verdanken hat, übt er mit großem Enthusiasmus aus.

Von Cristina Segovia Buendía

Nino Coroneo blickt dieser Tage auf ein besonderes Jubiläum: Seit 1985 sorgt der italienische Friseurmeister nämlich schon für gut frisierte und modern gestylte Hildener. Ans Aufhören denkt er noch lange nicht. Dafür, sagt er, übt er seinen Beruf, den er einer langen Familientradition zu verdanken hat, schlichtweg mit zu viel Leidenschaft aus.

Noch während Nino Coroneo in jungem Alter die Schulbank in seiner italienischen Heimat drückte, verbrachte er die Nachmittage als Helfer in einem Friseursalon. Dort, erzählt er, traf er schon früh die Entscheidung, selbst diesen Beruf zu ergreifen und irgendwann seinen eigenen Salon zu eröffnen. Er lernte in Mailand, reiste von dort an die Düsseldorfer Kö und absolvierte die Meisterschule, ehe es ihn vor 35 Jahren nach Hilden zog, wo er seinen Salon eröffnete. Seitdem ist viel Wasser den Rhein runter geflossen. Vom Dauerwellentrend der 80er-Jahre über die knalligen Colorationen und Strähnen der 90er und 2000er-Jahre bis hin zu den aktuellen Trends – durchgestufter Bob in natürlichen Farbnuancen – habe er alles gerne gemacht. Jedes Jahrzehnt hatte seine Höhepunkte und seine Besonderheiten, mit denen sich Coroneo kreativ austoben konnte. „Für mich ist diese kreative Arbeit mein Hobby, ein Spiel, das nie langweilig wird.“ Seine Kunden, erzählt er, seien über die Jahre zu Freunden geworden. Mehrere Familiengenerationen gehören zu seinen Stammkunden. „Mein ältester Kunde ist 96 Jahre alt“, sagt Coroneo stolz.

Waren es in den 80er-Jahren noch die Dauerwellen, die für viel Kundenverkehr in den Salons sorgten, geht es mittlerweile um praktische Alltagsschnitte, die Frau und Mann unkompliziert zu Hause nachstylen können. „Früher war alles viel künstlicher, heute muss es natürlich aussehen. Darin sieht Coroneo auch die Zukunft des Friseurhandwerks und der Haarkunst. Natürlich und praktisch muss es sein in einer Zeit, die schnelllebig und stressig geworden ist. Nur im Salon – so soll es auch lange bleiben – nimmt man sich Zeit für eine Erholungskur.

Zum Jubiläum bietet Nino Coroneo noch bis Ende Oktober besondere Angebote in drei Pakete an: Paket 1: Schneiden und Föhnen, Paket 2: Ansatz und Färben und Paket 3: Strähnchen, in allen Längen für je 35 Euro.