Karneval 2020/21 in Hilden : Wegen Corona kein Kinderprinzenpaar

Das Kinderprinzenpaar der Session 2019/20, Jan Luca und Dominique, wird in diesem Jahr keine Nachfolger erhalten. Unser Bild entstand im Februar 2020 beim Kinderprinzenempfang im Stadtwerke-Saal. In der Bildmitte: Stadtwerke-Geschäftsführer Hans-Ullrich Schneider, der einen Orden bekommen hatte. Foto: "Köhlen, Stephan (teph)"/Köhlen, Stephan (teph)

Hilden Die Hildener Narren verzichten auf kleine Tollitäten. Veranstaltungen in kommender Session wackeln. Das Carnevals Comitee Hilden denkt über Hilfen für Vereine nach.

In der Karnevalssession 2020/21 wird es in Hilden kein Kinderprinzenpaar geben. Das hat Kinderprinzenführer Philipp Jüntgen von der Hildener Narrenakademie verraten. „Das wäre keine schöne, keine würdige Session und kein schönes Erlebnis für die Kinder“, sagt er.

Auch darüber hinaus sei momentan noch unklar, wie die Session aussehen wird. Die Karnevalisten warten noch auf die schriftliche Verfügung der Landesregierung, was alles erlaubt und was alles verboten ist. „Erst dann können wir schauen, was stattfindet und was nicht“, sagt Philipp Jüntgen, der nicht nur bei der Narrenakademie aktiv ist, sondern als Vizepräsident auch im Vorstand des Carnevals Comitees Hilden (CCH) sitzt. Er hofft darauf, dass große Saalveranstaltungen grundsätzlich untersagt werden.