Senioren in Hilden : Sitze an einigen Haltestellen werden höher angebracht

In vielen Städten sind Sitzplätze an Bushaltestellen für Senioren zu niedrig. Unser Bild zeigt Karlo Sattler vom Seniorenbeirat Haan in einem Wartehaus einer nicht barrierefreien Bushaltestelle. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Hilden Nach Hinweisen von Nutzern des öffentlichen Nahverkehrs hat der Behindertenbeirat bei der Stadt dafür gesorgt, dass die Sitze in einigen Wartehäuschen und Haltestellen angepasst werden. Sie waren mit einer Sitzhöhe von 43 Zentimetern zu niedrig für ältere Menschen.

Bei einem Termin mit den zuständigen Stellen erläuterten die Vertreter des Beirates die Problematik. „Erste Gesprächsergebnisse wurden bereits in die Tat umgesetzt. Außerhalb der Bushaltestelle ,An der Bibelskirch‘ und an der ,Hoffeldstraße‘ – beide liegen an der Hochdahler Straße – wurde je eine Sitzbank mit Sitzschalen mit einer Sitzhöhe von 48 Zentimetern neu installiert“, erklärt die kommissarische Vorsitzende des Beirates, Hiltrud Stegmaier.