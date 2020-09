Aus dem Polizeibericht : Dachwohnung brennt in Hilden aus

Die Hildener Feuerwehr verschaffte sich schnell Zutritt zu der brennenden Wohnung und konnte das Feuer löschen. Foto: feuerwehr Schwalmtal/Feuerwehr Schwalmtal

Hilden Bei einem Brand ist eine Dachwohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Straße Auf den Hübben am Donnerstag schwer beschädigt worden. Die Ursache muss durch die Kriminalpolizei noch geklärt werden.

