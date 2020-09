Corona-Zahlen : Haan ist coronafrei – Hilden hat 16 Infizierte

Haan/Hilden In Haan gibt es zurzeit (nach Stand von Sonntag) keine mit dem Coronavirus infizierten Personen. Die Nachbarstadt Hilden kommt dagegen auf 16. Kreisweit bleiben die Zahlen weiterhin auf hohem Niveau.

Die Corona-Infektioneszahlen bleiben kreisweit auf hohem Niveau. Am Sonntag verzeichnete der Kreis Mettmann 95 Infizierte, davon in Erkrath 5, in Haan 0, in Heiligenhaus 2, in Hilden 16, in Langenfeld 19, in Mettmann 6, in Monheim 13, in Ratingen 16, in Velbert 17 und in Wülfrath 1. Genau 1798 Personen gelten inzwischen als genesen. Verstorbene zählt der Kreis bislang insgesamt 87. Die aktuelle Inzidenz (Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern binnen 7 Tage) liegt bei 14,8.