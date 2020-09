Parkplatznot in Hilden : Neue Parkzone soll Lieferwagen-Problem lösen

Info

In der Innenstadt gibt es acht öffentliche Parkhäuser und Tiefgaragen: Am Rathaus, an der Sparkasse, am Nove-Mesto-Platz, am Warrington-Platz, an der Südstraße, am Itter-Karree, an der Robert-Gies-Straße und am Kronengarten. Darüber hinaus gibt es Parkflächen mit Parkscheinpflicht beispielsweise an der Mühle und am Hauptfriedhof. Kostenlose, teilweise zeitbeschränkte Parkplätze finden Autofahrer beispielsweise an der Benrather Straße, Hofstraße, und Kirchhofstraße. Viele Straßen liegen in Anwohner-Parkzonen.