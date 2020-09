Fußball : 40 Jahre AC Italia Hilden – doch die Mitglieder sind traurig

Die Stadt lässt den AC Italia im Regen stehen – so empfinden es zumindestens Vorsitzender Mario Tassone (rechts) und Platzwart Ilario Scuteri. RP-Foto: Stephan Köhlen Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Hilden Weil das Funktionsgebäude auf der Sportanlage an der Schützenstraße längst veraltet ist, gestaltet sich die Vereinsarbeit schwierig.

Von Birgit Sicker

Italienische Migranten gründeten1980 den AC Italia, der sportlich zu überzeugen wusste und auch abseits des damaligen Ascheplatzes an der Schützenstraße den Hildenern eindrucksvoll die südliche Lebensart vor Augen führte, unter anderem mit Fußballturnieren, aber auch mit großen Karnevalsveranstaltungen in der Stadthalle. Es waren 40 bewegte und intensive Jahre.

2012 bekam der Sportplatz an der Schützenstraße, die Heimstätte des AC Italia, endlich einen Kunstrasen. Ein Jahr später stellte der Klub, gemeinsam mit dem Marokkanischen SV und FSV Mädchenpower, beide ebenfalls an der Schützenstraße zu Hause, den Antrag auf Errichtung eines neuen Funktionsgebäudes auf der Anlage. Das aktuelle Gebäude mit zwei Umkleiden, zwei Duschräumen, einer Schiedsrichterumkleide und WC-Anlagen wurde bereits 1967 erbaut. In einer Beschlussvorlage für den Ausschuss für Schule und Sport im Februar 2014 heißt es: „Ein Mehrbedarf an Räumlichkeiten ist aus Sicht der Verwaltung unstrittig. Die starke Auslastung des sanierten Platzes ist bei den von den antragstellenden Vereinen gemeldeten 14 Mannschaften mit rund 300 Mitgliedern sicher. Hinzu kommt die Nutzung durch drei weitere Hildener Sportvereine. Der Trainings- und Spielbetrieb lässt sich mit den zwei vorhandenen Umkleideräumen besonders vor dem Hintergrund paralleler Nutzungen durch einen reinen Frauen- und Mädchenfußballverein nicht ordnungsgemäß gestalten.“

Eine von der Stadt in Auftrag gegebene Expertise der Sporthochschule Köln unterstrich das Ansinnen des AC Italia, der sich deshalb auf einem guten Weg wähnte. Eine trügerische Hoffnung, denn ein unerwartetes Defizit im städtischen Haushalt ließ keine finanziellen Sprünge zu. Stattdessen beschloss der Rat im Februar 2015 als Übergangslösung die Aufstellung von zwei Umkleidecontainern. 2016 brachen dann die Gewerbesteuererträge ein – und die Stadt musste vier Millionen Euro einsparen. Unter anderem fielen die Mittel für die Entwurfs- und Genehmigungsplanung des Funktionsgebäudes an der Schützenstraße aus dem Haushaltsetat – und wurden in den folgenden Jahren nicht mehr aufgenommen, wie die Hildener Stadtverwaltung jetzt in einer öffentlichen Stellungnahme bekannte. Entsprechend groß ist der Frust der Mitglieder des AC Italia, dass im Jubiläumsjahr kein Fortschritt zu erkennen ist, trotz des NRW-Programms „Moderne Sportstätten 2022“, mit dem das Land aktuell die Kommunen unterstützt. Doch jetzt beschlossen die Fraktionen im Haupt- und Finanzausschuss, dem Neubau eines Funktionsgebäudes am Weidenweg und der Erneuerung der Kunstrasenplätze an der Furtwänglerstraße und am Bandsbusch Priorität einzuräumen.