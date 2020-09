Kommunalwahl : Wahlleiter melden ruhigen Wahlverlauf für Hilden und Haan

Hilden/Haan Endspurt bei der Kommunalwahl in Hilden und Haan: Noch bis 18 Uhr können die Menschen wählen, danach wird ausgezählt. Wahlbeteiligung liegt auf Niveau der letzten Kommunalwahl

Die Kommunalwahl in Hilden und Haan läuft noch, ab 18 Uhr zählen die Wahlvorstände die Stimmen aus. In den Wahllokalen ist es laut den beiden Wahlleitern zu keinen besonderen Vorkommnissen gekommen. Die teilweise langen Schlagen führen sie auf die Corona-Schutzmaßnahmen zurück. Anders als beispielsweise in Neuss (Wartezeit bis zu 90 Minuten) mussten die Wähler in Hilden und Haan offenbar nie besonders lange warten – viele Menschen hatten bereits im Vorfeld via Briefwahl oder im Wahlamt abgestimmt.