Wahlprüfstein Junge Familien : Stadt wendet rund 11,8 Millionen für Kinderbetreuung auf

Für das neue Kita-Jahr wurden in Hilden 349 U3-Plätze und 260 Plätze in der Tagespflege vergeben, für über Dreijährige 1458 Kita-Plätze. Foto: dpa/Uwe Anspach

Hilden Aktuell fehlen rund 100 Kitaplätze für unter Dreijährige in Hilden. Und das bei bereits 117 Überbelegungen. Es sei sehr schwierig, geeignete Grundstücke für neue Kitas zu finden, sagt die Verwaltung. Das gelte auch Erzieherinnen.

Dass Eltern ihren Rechtsanspruch auf Betreuung noch nicht eingeklagt haben, ist auch Tageseltern zu verdanken. Sie bieten in Hilden 260 Betreuungsplätze für unter Dreijährige an. Ihre Bezahlung ist seit fünf Jahren nicht erhöht worden. Als eine Interessengemeinschaft von Tageseltern Anfang Juni vor der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses demonstrierte, durfte eine Vertreterin in der Sitzung zwar die Anliegen vortragen. Diskutiert werden soll darüber aber erst im Fachausschuss im November – nach der Kommunalwahl am 13. September.