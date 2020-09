Kommentar : Der neue Stadtrat wird groß und teuer

Hilden Hildens Christdemokraten haben allen Grund zu feiern. Auch den letzten noch verbliebenen Stimmbezirk hat ein CDU-Kandidat gewonnen. Der Sieg von Peter Groß bedeutet 21 direkt gewählte Ratsmitglieder. Ein stolzes Ergebnis – aber auch eines, das den Stadtrat wegen der Überhangmandate um fast die Hälfte vergrößern wird.

Doch das Ende der Handlungsfähigkeit, das einige wegen der nunmehr acht verschiedenen politischen Gruppierungen am Horizont aufziehen sehen mögen, bedeutet es nicht. Die Qualität eines Stadtrats hat mit dessen Größe oft nur bedingt zu tun. Bisher wurde in Hilden ein Großteil der politischen Entscheidungen einstimmig oder zumindest mit breiter Mehrheit getroffen. Dies dürfte auch so bleiben.