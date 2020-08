HILDEN : Hildener Firma brennt fürs Löschen

HILDEN In Deutschland werden jährlich etwa 180.000 Brände registriert. Das Hildener Brandschutzunternehmen Fritz Manke informierte jetzt über effektive Bekämpfung.

An seinem neuen Standort in Hilden, In den Weiden, präsentierte sich in dieser Woche das Unternehmen für Brandschutz Fritz Manke GmbH. Zusammen mit dem hiesigen Kreisverband des Bundesverbandes mittelständischer Unternehmer (BVMW), der mit gleicher Adresse firmiert, wurde ein lebendiges Treffen von Kunden und Mitgliedern organisiert.