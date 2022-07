Corona-Inzidenzwerte sinken : Krefeld rutscht unter die 500er Marke

Krefeld Im Vergleich zu anderen Städten in NRW liegt Krefeld im guten Mittelfeld. Mönchengladbach und Duisburg schreiben bessere Zahlen bei den Inzidenzwerten, aber der Kreis Viersen reißt nach oben aus.

Das Impfzentrum im Seidenweberhaus, Theaterplatz 1, bietet Erst-, Zweit- und Boosterimpfungen an. Es öffnet montags bis samstags jeweils von 10 bis 14 Uhr. Die Impfung dort ist weiterhin kostenlos. Zudem bietet das Impfzentrum Krefeld an verschiedenen Terminen und Standorte jeweils von 14.30 bis 17.30 Uhr eine mobile Impfaktion an. Für diese Woche sind folgende mobile Impfaktionen geplant: am Mittwoch, 20. Juli, auf dem Parkplatz am Zoo, am Donnerstag, 21. Juli, an der Jugendeinrichtung Funzel auf der Parkwiese und am Freitag, 22. Juli, in St. Norbertus am Frankenring 108.