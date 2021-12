Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : Fünf Todesfälle und steigende Inzidenz

Kreis Mettmann 280 neue Corona-Infektionen meldet das Kreisgesundheitsamt Mettmann für Donnerstag. Es gab fünf weitere Todesfälle. Die Zahl der Krankenhauspatienten ging zurück.

Fallzahlen Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen sind im Kreis Mettmann am Donnerstag kreisweit 2659 Infizierte erfasst, 110 weniger als am Mittwoch. Davon leben in Erkrath 229 (-19; 27 neu infiziert), in Haan 163 (+5; 23 neu), in Heiligenhaus 161 (-17; 6 neu), in Hilden 243 (-22; 23 neu), in Langenfeld 216 (-12; 27 neu), in Mettmann 245 (-6; 25 neu), in Monheim 267 (+5, 45 neu), in Ratingen 543 (+6; 58 neu), in Velbert 508 (-38; 42 neu) und in Wülfrath 84 (-12; 4 neu).