Hilden : „Café K“ ersetzt Essen- und Wärmestube

Hilden Ende Januar 2022 eröffnet das neue Angebot im historishen Gesellenhaus an der Kirchhofstraße 18. Träger sind der SKFM Hilden, die evangelischer Kirchengemeinde Hilden, die katholische Pfarre St.Jacobus, der SkF Langenfeld und die Sozialpädagogischen Einrichtung (SPE) Mühle Hilden.

im Januar 2020 musste die Essen- und Wärmestube Hilden nach fast 25 Jahren ihren Standort an der Schulstraße 35 und damit ihre gesamte Tätigkeit aufgeben. Viele der im Trägerverbund Beteiligten und in der ehrenamtlichen Mitarbeit Engagierte haben das bedauert und nach einer Möglichkeit gesucht, dieses Angebot wieder neu erstehen zu lassen.

Eine Initiative von SKFM Hilden, evangelischer Kirchengemeinde Hilden, der katholischen Kirchengemeinde St.Jacobus, des SkF Langenfeld und der Sozialpädagogischen Einrichtung (SPE) Mühle habe die Gaststätte angemietet, renoviert, neues Mobiliar angeschafft und das frühere Billardzimmer neben dem Schankraum zu einem Büro umgestaltet. Dort soll Ende Januar 2022 das „Café K“ eröffnen. „Dieses Café ist ein Angebot für Menschen aus den städtischen Unterkünften in Hilden“, erläutert Bader: „Es richtet sich aber auch an Besucher der Tafel oder ähnlicher Angebote innerhalb der sozialen Landschaft in Hilden.“ Das Café K unterscheidet sich von kommerziellen Cafés durch das ergänzende Angebot der Sozialberatung. Mitarbeiter des SkF Langenfeld und der SPE Mühle werden während der Öffnungszeiten anwesend sein und den Besuchern für Beratung zur Verfügung stehen. Es wird ein Mittagessen zu einem günstigen Preis geben, sowie Kaffee, Tee und Kaltgetränke. Bader: „Die Aufgabe des Essen- und Wärmestube hat in Hilden eine Lücke hinterlassen, die die Trägergemeinschaft mit diesem neuen Angebot schließen will.“ Finanziert wird das neue Café K. über die Trägergesellschaft mit Unterstützung durch das städtische Sozialamt.