Langenfelds Bürgermeister dankt SkF : Beim SkF steckt Süßes in der Tüte

Langenfeld Der Langenfelder Sozialdienst verteilt Spenden der umliegenden Supermärkte an Bedürftige. Bürgermeister dankt Ehrenamtlichen.

Seit zwölf Jahren überreicht Bürgermeister Frank Schneider einen süßen Weihnachtsgruß in der „Tüte“ des Sozialdienst katholischer Frauen (SkF). Die Tradition der weihnachtlichen Aufmerksamkeit vor dem Fest erlebt in diesem Jahr dennoch eine Premiere. Denn zum ersten Mal wurden die süßen Überraschungen in den neuen Räumen an der Solinger Straße 70 übergeben.