Hilden : 298 Kinderwünsche erfüllt

Leer sieht es aus in der Geschäftsstelle der CDU Hilden. Da, wo man gestern noch vor vielen bunten Päckchen nicht treten konnte, sind nun wieder die normalen Büromöbel zu sehen. „Geschafft“, strahlt Claudia Schlottmann, „gerade kam das letzte Geschenk. Jetzt muss es nur noch an die SPE Mühle verteilt werden. Dann hat die diesjährige Wünschebaumaktion der CDU Hilden ihr Ende gefunden“. „Fantastisch, einfach nur fantastisch die Großzügigkeit der Spender“, freut sich CDU-Vorsitzender Peter Groß. 298 Wünsche hat die CDU dieses Jahr an den Mann oder die Frau gebracht. „Es ist schon faszinierend mit welchem Elan und Engagement sich die Schenker in die Arbeit gestürzt haben und wie liebevoll die Geschenke verpackt und geschmückt sind“, erklärt Claudia Schlottmann. „Viele Bürger beteiligen sich seit Jahren an der Wünschebaumaktion und erklären bei der Abgabe immer, wir sehen uns dann nächstes Jahr wieder. Das zeigt uns, dass es viele Menschen gibt, die bereit sind, anderen zu helfen.“ In diesem Jahr waren bereits sechs Tage nach der Eröffnung alle Wunschzettel vom Wünschebaum abgenommen. Von den beteiligten Organisationen, Sozialpädagogische Einrichtung SPE Mühle, Sozialdienst katholischer Fruen und Männer SKFM Hilden, Stellwerk und der Diakonie wird uns auch immer wieder berichtet, wie dankbar die Familien sind, wenn sie die Geschenke abholen. „Kein Kind bleibt ohne Geschenk“: So auch in diesem Jahr, falls tatsächlich Geschenke für die Kinder nicht abgegeben werden, springen traditionell die Werbegemeinschaft Bismarckpassage, die CDU Fraktion und der stellvertretende Bürgermeister Norbert Schreier ein.