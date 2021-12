Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : Ein Todesfall und sinkende Inzidenz

Kreis Mettmann Mehr als 300 Neu-Infektionen meldet das Kreisgesundheitsamt für Mittwoch. Trotzdem geht die Inzidenz deutlich zurück. Die Zahl der Corona-Patienten in Krankenhäusern sinkt innerhalb einer Woche um rund ein Drittel.

Fallzahlen Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen sind im Kreis Mettmann am Mittwoch kreisweit 2769 Infizierte erfasst, 5 mehr als am Dienstag. Davon leben in Erkrath 248 (-14; 21 neu infiziert), in Haan 158 (-3; 12 neu), in Heiligenhaus 178 (-5; 14 neu), in Hilden 265 (+4; 37 neu), in Langenfeld 228 (-10; 37 neu), in Mettmann 251 (-1; 17 neu), in Monheim 262 (-4; 28 neu), in Ratingen 537 (+5; 61 neu), in Velbert 546 (+22; 58 neu) und in Wülfrath 96 (+11; 18 neu).