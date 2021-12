7Fakten : Als die Post kaiserlich und prächtig war

Das prächtige „Kaiserliche Postamt“ an der Mittelstraße 107: Bauherr ist Ökonomierat Gustav Büren. Heute ist dort ein Geschäftshaus (mit Penny-Markt). Foto: Stadtarchiv Hilden

Hilden 1903 zieht die Post in das neue, prächtige „Kaiserliche Postamt“ an der Mittelstraße 107 ein. Hier sind sieben Fakten zur Geschichte der Post in Hilden, die Sie vielleicht noch nicht kennen.