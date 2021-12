Langenfelder Tafel : Rapid spendet Food-Boxen für Tafel

Das Rapid Relief Team hat 100 Food-Boxen gespendet: Ricard Klein (RRT Deutschland), Diana Rauch (Tafel Langenfeld), Kenneth Nitsche (RRT) Foto: SkF Langenfeld/SkF langenfeld

Langenfeld Auch mit Geschenken können Langenfelder den Sozialdienst SkF unterstützen. Im Handel sind Schirme mit Stadtteil-Motiv und Jahres-Kalender erhältlich.

Hundert so genannte Food Boxen hat das Rapid Relief Team (RRT) der Tafel Langenfeld – Die Tüte® SkF – gespendet. Vor Weihnachten können so die Kunden der Tafel Langenfeld mit Lebensmitteln versorgt werden, die an den Weihnachtstagen und darüber hinaus in den meisten Haushalten benötigt werden. Die Food Boxen enthalten haltbare Lebensmittel wie Haferflocken, Milch, Nudeln, Tomatensoße, Kaffee oder Tee. Ehrenamtliche Mitarbeiter des RRT haben die Kartons mit Sorgfalt und Mitgefühl zusammengestellt.

„Wir danken den Beteiligten und ehrenamtlichen Helfern des Rapid Relief Team Deutschland, dass sie gerade in der Vorweihnachtszeit an unser Angebot gedacht haben. Gerade für haltbare Lebensmittel, wie in den Food Boxen, sind unsere Kunden und Kundinnen immer dankbar“, erklärt Diana Rauch, Koordinatorin Lebensmittellogistik bei der Tafel Langenfeld Die Tüte®.

Mit Weihnachtsgeschenken könne jeder Gutes tun, wirbt die Tafel darüber hinaus um Spenden. Der neue Kalender „Langenfeld“ unterstützt den SkF Langenfeld. Von jedem verkauften Kalender, der 9,99 Euro kostet, fließt ein Euro an die Tafel. Das gilt auch für die zwei neuen regionalen Radführer, Verkaufspreis 16,90 Euro, „Radeln in der Heimat Band I und II“. Eine weitere Geschenkidee für den guten Zweck ist der Motivschirm Langenfeld-Reusrath, der 27,90 Euro kostet. Pro verkauftem Schirm erhält die Langenfelder Tafel drei Euro. Den Stadtschirm Langenfeld-Richrath gibt es ebenfalls für 27,90 Euro beim SkF, Immigrather Straße 40, und in der Bücherecke Markett, Hauptstraße 62. Dort gibt es auch die Kalender und Bücher. Die sind außerdem beim Dekoteam Cramer & Lemke, Trompeter Straße 12 a, im Buchgeschäft Langen, Marktplatz 12 und bei Lotto-Toto Fritsche/ Rudolph Kaiserstraße 21 erhältlich.