Entscheidung im Stadtrat : Stadt Hilden erhöht Vergnügungssteuer

In Hilden soll es rund 300 Glücksspielgeräte in Spielhallen und mehr als 100 Groschengräber in Gaststätten geben. Foto: Endermann, Andreas (end)

Hilden Finanzdezernentin Anja Franke rechnet dadurch ab 2022 mit 1,4 Millionen Euro Einnahmen jährlich. Ab 1. Januar 2022 steigt die Abgabe auf 6,5 Prozent des Spieleinsatzes.

Der Stadtrat hat einstimmig beschlossen, die Vergnügungssteuer im kommenden Jahr zu erhöhen. Seit 2017 sind je Kalendermonat und Apparat mit Gewinnmöglichkeit in Spielhallen oder ähnlichen Unternehmen und in Gastwirtschaften und sonstigen Orten 5,5 Prozent des Spieleinsatzes sowie bei Apparaten ohne Gewinnmöglichkeit in Spielhallen oder ähnlichen Unternehmen 70 Euro, und in Gastwirtschaften und sonstigen Orten 45 Euro zu entrichten.